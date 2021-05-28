Як підготуватися до покупки квартири: 4 кроки

Купівля квартири потребує не лише первісного огляду самого житла. Юридичний аспект не менш важливий за розташування квартири. Тому повністю вся процедура — від перевірки документів до оформлення кінцевого договору купівлі-продажу — є важливим кроком. На OLX, наприклад, запропоновані варіанти без посередників, хоча від юристів бажано не відмовлятися.

Крок 1: перевірка власників

Продавець має надати на перевірку документи, що підтверджують його особу. Це паспорт та ідентифікаційний код. Обов'язково всі дані мають збігатися з тим, що вказано у договорах, довідках. Загалом купити квартиру в Тернополі недорого можливо, але ви маєте правильно перевіряти документи для запобігання ризиків. Також треба дізнатися про зареєстрованих осіб у квартирі. Неможлива тимчасова виписка з житлоплощі та володіння долею дитиною.

Крок 2: дізнатися основу володіння

Для безпечної угоди треба дізнатися, на базі чого продавець володіє цим житлом. Законні приводи:

договір купівлі-продажу;

спадщина;

рішення суду;

акт про приватизацію тощо.

Довідка з державного реєстру речових прав з 2016 року може повністю замінювати свідоцтво про права власності.

Крок 3: перевірте заборгованості

В Україні діє спільний реєстр боржників. Через нього можна перевіряти, чи є певні заборгованості у власника. Також для цього можна звернутися до комунальних служб, які обслуговують конкретну квартиру. Сам власник може надати довідку про відсутність заборгованості з датою попереднього місяця. Таким чином ви захищаєте себе від марних витрат.

Крок 4: оформлюйте договір

Оформлення документів починається з укладання попереднього договору між продавцем та покупцем. Це підтверджує намір на покупку. Зміст може стосуватися й внесення авансу. Оформлюється з юристами та завіряється у нотаріуса.

Далі йде етап підготовки документів, їх оформлення. Наостанок треба сплатити податки та виконати передачу грошей та ключів. Безпечніше буде залишити цю справу юристам, які можуть перевірити правомірність всіх документів та створити прозорий договір.