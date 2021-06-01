На Злуки розгорнуть тимчасовий центр вакцинації для тих, хто зареєструвався у додатку «Дія»

У Тернополі розгорнуть тимчасовий центр вакцинації. У центрі будуть проводити щеплення жителям області, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт «Дія». Про це повідомляють у пресслужбі ТОДА.

Знаходитиметься центр вакцинації на базі комунального підприємства Тернопільської міської ради «Центр дозвілля і молодіжних ініціатив імені Довженка» вул. Злуки, 45. Працюватиме він у вихідні та буде залучено 8 мобільних бригад.

«Шановні жителі Тернопільської області, хто зареєструвався на вакцинацію у додатку «Дія», або має бажання ще зареєструватися, приходьте суботу та в неділю у комплекс «Довженка». Таким чином ми зможемо вакцинувати більшість людей та сприятимемо тому, що восени захворюваність не зростатиме. Відтак цей імунний прошарок людей з антитілами буде завдяки вакцинації, а не тих, хто перехворів», - каже начальниця департаменту охорони здоров'я ОДА Ольга Ярмоленко.

Вакцинація у центрі відбуватиметься із дотриманням усіх санітарних та протиепідемічних вимог. Імунізуватимуть осіб вакциною CoronaVac.