Медиків Золотопотіцької лікарні звинувачують у бездіяльності

Неналежне виконання професійних обов'язків медиками Золотопотіцької райлікарні розслідують правоохоронці Бучача. За словами заявника, їхня бездіяльність призвела до смерті його рідного брата.

За словами родича, який працює хірургом в Хмельницькій обласній лікарні, ще у травні його брат почувався погано, а тому викликав бригаду швидкої. Медики приїхали, але чоловіка не оглядали, ліків жодних не давали. Хворого не госпіталізували. Через кілька годин він помер.

Після проведення судово-медичної експертизи з'ясувалося, що смерть чоловіка настала в результаті інфаркту. Родичі звернулися за допомогою до правоохоронців, проводиться слідство.