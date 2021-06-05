На будівництві у Тернополі на робітника впав важкий металевий щит. Чоловік в реанімації

150-ти кілограмова металева плита впала на працівника одного з приватних будівельних підприємств Тернополя. Чоловіка з важкими травмами госпіталізовано до реанімаційного відділення лікарні.

До тернопільських поліцейських надійшло повідомлення від чергового лікаря однієї з міських лікарень про те, що для надання медичної допомоги до них доставлено 53-річного жителя Кременеччини. З важкими переломами та травмами пацієнта було госпіталізовано.

З’ясувалося, що потерпілий отримав травми на будівництві, де працює, – на нього впав важкий металевий щит.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років.