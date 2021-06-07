На Тернопільщині матір намагалась задушити 4-річну донечку

Тернополянці інкримінують замах на вбивство дитини. Проводиться розслідування для встановлення всіх обставин події, -зазначають в обласному відділі комунікації поліції.

5 червня на лінію «102» надійшло повідомлення від тернополянки про те, що її сусідка, ймовірно, душить своїх дітей.

На місце події прибула слідчо-оперативна група та бригада екстреної медичної допомоги. Коли поліцейські зайшли до квартири, то побачили непритомну чотирирічну дівчинку із пакетом на голові. Дитину медики реанімували і госпіталізували до лікарні. Життю малечі нічого не загрожує.

Її п'ятирічного братика забрала бабуся. Матір дітей доправили у спеціалізований медзаклад.

Тернополянці інкримінують ст.15 (замах на злочин) та ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.