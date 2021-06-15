В Тернополі буде новий дощовий колектор та реконструйована об’їзна дорога

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У Тернополі продовжуються масштабні роботи на стратегічно важливих об’єктах, таких як: нова дворівнева транспортна розв’язка, автомобільна дорога загального користування М-12 та дощовий колектор на вул. Галицькій.

Об’їзна дорога

На об’їзній дорозі Тернополя, де тривають активні роботи з будівництва нової дворівневої транспортної розв’язки, вже відкрили для проїзду автотранспорту дві смуги руху в напрямку від масиву «Східний» до вул. Об’їзної і в зворотному напрямку.

На проїжджій частині влаштували нижній шар асфальтобетонного покриття та нанесли тимчасову жовту розмітку, тож, щоб дещо розвантажити потік транспорту на об'їзній дорозі нашого міста. Автомобілі вже проїжджають цими двома полосами.

Також продовжуються будівельні роботи на транспортній розв’язці. Тут формують дорожнє корито та бетонують підпірну стінку зі сторони с. Великі Гаї і влаштовують щебенево-піщану суміш на з’їздах зі сторони вул. Гайової.

Галицький дощовий колектор

У Тернополі на вулиці Галицькій триває масштабне будівництво дощового колектора, призначеного для покращення навколишнього техногенного середовища та відведення дощових і талих вод з території мікрорайонів: «Канада», «Східний», «Сонячний», «Центр», «Мікрорайон № 6», «Північний».

Ремонтні роботи заплановано провести на ділянці від існуючого колектора (транспортна розв’язка вулиць Збаразька – Вояків дивізії «Галичина» – Бродівська) до транспортної розв’язки «Проспект Злуки – вул. Генерала Тарнавського – вул. Коновальця».

Відремонтують більше 130-ти прибудинкових територій

На черговому засіданні виконавчого комітету затверджено титульний список капітального ремонту з експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду м. Тернополя (громади) на 2021-2022 роки.

Під час формування титульного списку було враховано пропозиції та зауваження від місцевих депутатів, відділу технагляду, пропозиції, сформовані відповідно до доручень міського голови, до уваги брався об’єктивний стан житлових будинків та прибудинкових територій у місті.

Також до переліку увійшли ті об’єкти, ремонтні роботи на яких були заплановані у попередньому році, проте в зв’язку із пандемією коронавірусу, вони не були виконані.

Титульний список пройшов обговорення та погодження постійної депутатської комісії.