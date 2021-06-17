На Тернопільщині в каналізаційному колекторі загинуло двоє чоловіків

1706WhatsApp Image 2021 06 17 at 10.46.01 1На території одного з аграрних підприємств області 17 червня вранці працівники виявили в каналізаційному колекторі тіла двох чоловіків.

Діючого працівника, 1983 року народження, та 62-річного пенсіонера, який консультував та допомагав на підприємстві.

За словами керівника агрофірми, напередодні прорвало трубу. Чоловіки намагалися виявити поломку. Ймовірно, заглянули в проміжний колектор, вдихнули випари, зомліли та впали всередину.

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Їхні тіла знайшли лише наступного дня.

Правоохоронці проводять слідство.

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