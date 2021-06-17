На Тернопільщині в каналізаційному колекторі загинуло двоє чоловіків

На Тернопільщині роботу шукають 182 демобілізовані учасники АТО За 5 місяців 2021 року послугами Тернопільської обласної служби зайнятості скористалися 392 військовослужбовці, які брали участь в АТО (ООС), з них 32 мали інвалідність, третина – молодь віком до 35...

Більше 6 тисяч жителів Тернопільщини цьогоріч змогли працевлаштуватися за сприяння служби зайнятості За 5 місяців 2021 року в місцевих підрозділах служби зайнятості Тернопільщини соціальними послугами зі сприяння у працевлаштуванні скористалися 28,7 тис. осіб, з них 22,3 тис. були визнані...

Вакантні посади та вільні робочі місця на території Тернопільської МТГ станом на 1 червня Станом на 1 червня 2021 року від 137 суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність на території Тернопільської МТГ наявна інформація про 338 вільних робочих місць та вакантних...

Зменшилась кількість безробітних громадян на території Тернопільської МТГ станом на 1 червня 2021 року Протягом травня 2021 року в Тернопільський міськрайонний центр зайнятості в пошуках роботи звернулися 297 осіб, що проживають на території Тернопільської МТГ, що на 398 осіб менше ніж за аналогічний...