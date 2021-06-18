На Кременеччині мікроавтобус врізався у бензовоз

1806WhatsApp Image 2021 06 18 at 10.07.06 1ДТП за участю мікроавтобуса та вантажівки сталася на трасі Кременець - Біла Церква - Ржищів 17 червня близько 9:00.

Водій автомобіля VOLKSWAGEN LT35 не впорався з керуванням та врізався у задню частину вантажного авто SCANIA, яка їхала в попутному напрямку та перевозила пальне. На щастя, витоку вибухонебезпечної речовини не було.

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У результаті удару до лікарні в травматологічне відділення госпіталізували кермувальника буса. В обох водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

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Триває слідство згідно зі статтею 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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