Рятувальники розшукують зниклого велосипедиста

202944615 1985553991584111 8120736718067527538 n19 червня до рятувальників надійшло повідомлення, що 18 червня орієнтовно о 9:00 житель с. Криве Скалатської ТГ Тернопільського району виїхав на велосипеді з дому та не повернувся.

Останній раз чоловіка бачили поблизу ставка в с. Зарубинці Скалатської ТГ Тернопільського району та ймовірно поблизу ставка в с. Глібів Гримайлівської ТГ Чортківського району, -зазначають в обласному Управлінні ДСНС.

Для проведення пошукових заходів залучено пошуково-рятувальне відділення з кінологічним розрахунком, керівний та резервний караули 24 ДПРП 20 ДПРЧ 3 ДПРЗ. Загалом від Служби порятунку залучено 21 особа та 3 одиниці техніки. Пошуки також проводять працівники поліції та місцеве населення.

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