На Тернопільському ставі ледве не потонув чоловік

poryatunok potopayuchoho ternopil 60d07af68d0d4Сьогодні на Тернопільському ставі неподалік пристані на масиві "Дружба" мало не загинув чоловік. Про це повідомляє сайт 0352.ua.

Тернополяни, які відпочивали біля ставу, помітили що у воді тоне чоловік. Відпочивальники одразу ж кинулися рятувати потопаючого. Людям вдалося витягнути потерпілого з води, але він був у непритомному стані. Першими на виклик прибув екіпаж патрульної поліції, який перебував неподалік. Поліцейські одразу ж почали проводити реанімаційні дії. Через 5 хвилин після виклику прибули рятувальники, а вслід за ними - "швидка допомога".

Очевидці повідомляють, що після всіх проведених реанімаційних дій чоловік прийшов до тями, тож є сподівання, що з ним все буде гаразд.

Наразі його стан невідомий. Очікуємо на офіційний коментар та подробиці події від поліції та головного управління ДСНС України в Тернопільській області.

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