У Тернополі будують новий дощовий колектор на вулиці Галицькій

Колектор має забрати талі і дощові води з вулиць мукрорайонів «Канада», «Східний», «Сонячний», «Центр», «Мікрорайон № 6», «Мікрорайон №13», «Північний»

Будуватимуть колектор на Галицькій у два етапи

У Тернополі триває будівництво масштабного об’єкту - нового сучасного дощового колектора на вулиці Галицькій.

Ремонтні роботи проводитимуться тут у два етапи. На даний час підрядною організацією розпочалося будівництво колектора від ПК 3+80 до ПК 8+02 довжиною 422 пог.м.

Роботи заплановано провести на ділянці від існуючого колектора (транспортна розв’язка вулиць Збаразька – Вояків дивізії «Галичина» – Бродівська) до транспортної розв’язки «Проспект Злуки – вул. Генерала Тарнавського – вул. Коновальця».

Другим етапом робіт буде будівництво нової проїжджої дороги та пішохідної зони на вул. Галицькій – від ПрАТ «Тернопільське АТП 16127» до вул. Енергетичної, що сприятиме покращенню транспортної ситуації на даному мікрорайоні.

Сергій Надал каже: «Роботи ведемо частково за кошти державного бюджету, а частково за кошти міського бюджету. Таке будівництво є масштабним для нашого міста. Тому плануємо в цьому році завершити перший етап робіт. В наступному році будемо продовжувати.

Чому необхідний колектор на вулиці Галицькій?

На першому місці стоїть питання відведення дощових та талих вод. Будівництво «Галицького колектора» у Тернополя має вирішити цю величезну проблему великих та середніх міст України.

Паралельно, буде вирішена проблема старих комунікацій. Зокрема, за роки експлуатації, погіршилося асфальтобетонне покриття і стан інженерних мереж. Заміни потребують водопровідні мережі, побутова каналізація та дві нитки напірного каналізаційного колектора. Через це під час злив затоплюються підвали житлових будинків на вул. Галицькій, а пориви напірних колекторів призводять до зупинок каналізаційної насосної станції №7.

Окрім цього, Тернопіль активно розбудовується, утворюються нові мікрорайони, тож зона каналізування колектора збільшується практично щодня.

Таким чином, «Галицький колектор» - це один з найважливіших проєктів міської влади, який повинен вирішити проблему підтоплення та зробити Тернопіль ще більш зручним для проживання містом.