У Тернополі під час земляних робіт двох робітників засипало землею, один - загинув

Сьогодні, 22 червня, о 14:30 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в Тернополі на вулиці Протасевича дві людини опинились під завалами землі.

До місця події направили чергові відділення ЧСПТ АРЗ СП, АРЧ АРЗ СП та працівників ОКЦ Головного управління, -зазначають в Головному управлінні ДСНС у Тернопільській області.

Як з’ясувалося, під час земельних робіт, у траншеї глибиною близько 3 м, відбувся обвал ґрунту, внаслідок чого шаром землі засипало двох працівників.

Потерпілого, що не подавав ознак життя, вивільнили з траншеї його колеги та передали працівникам швидкої допомоги, які продовжили проводити реанімацію. Однак зусилля не дали очікуваного результату - людина загинула.

О 14:56 рятувальники визволили з-під завалу другого потерпілого та передали до рук медиків.

Всього на місці події працювали 13 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки.