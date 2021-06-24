На Тернопільщині назріває земельний скандал

На території Бережанської міської об’єднаної територіальної громади зріє земельний скандал. Староста села Посухів Оксана Грабар звинувачує ТОВ «Захід -Лан» у рейдерському захопленні майже 100 га землі, яка розташована на території сільської ради.

Пані голова об’єднала навколо себе декількох сільських активістів, які «революційними» методами борються з так званими «рейдерами»: перекривають дорогу та не дають працювати сільськогосподарській техніці, пишуть гнівні статті в обласні газети і поширюють їх по селу. Як стало відомо нашому інтернет виданню з місцевих джерел, ТОВ «Захід-Лан» почало обробляти земельні площі в селах Посухів, Жовнівка та Вільховець, які входять до Бережанської та Саранчуківської територіальних громад. Ці землі за відповідними договорами орендують агрофірми «Галицькі аграрні інвестиції» та «Оскар Агро», які наразі переживають не найкращі часи і з якими «Захід- Лан» уклало інвестиційну угоду з метою обробітку орендованих товариством земельних ділянок для збереження урожаю, оскільки на полях знаходиться так звана «шах матка».

Згідно цієї угоди товариство взяло на себе зобов’язання погасити заборгованість через недобросовісних орендарів, вчасно розрахуватися з людьми за поточний рік і сплатити податки в місцевий бюджет, за власний кошт провести розліснення території , щоб підготувати землі до майбутніх посівів. Частина цих робіт вже проведена. Тому далеко не всі в Посухові вважають «Захід-Лан» рейдерами. В селі є багато таких, які вже довірили свої паї товариству. Крім того люди, на правах анонімності, розповідають, що староста Оксана Грабар, котра донедавна очолювала відділ кадрового забезпечення Бережанської РДА, «пообіцяла» цю землю місцевому мешканцю Володимиру Герасиміву- зятю свого колишнього начальника Віктора Зінчука, який працював першим заступником голови Бережанської РДА. Що ж подивимось, як надалі будуть розвиватися події. В свою чергу очікуємо коментарів з даного приводу від учасників конфлікту- ТОВ «Захід-Лан» та старости села Посухів Оксани Грабар.

За інформацією інтернет-видання «Тернопільські події»