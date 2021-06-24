Вчора ввечері у Бережанах гасили масштабну пожежу

В Тернополі непрацюючим не платять допомогу по безробіттю На електронну скриньку нашого інтернет-видання надійшов допис від пані Наталі з Тернополя. Вона скаржиться на те, що більше двох місяців не отримує допомогу по безробіттю.

Цьогоріч на Тернопільщині було 232 вакансії для працівників медичної сфери Щороку у третю неділю червня вітаємо із Днем медичного працівника усіх фахівців, які працюють у цій сфері. Лікарі та медичний персонал завжди потрібні як у системі державної медицини, так і в...

На Тернопільщині роботу шукають 182 демобілізовані учасники АТО За 5 місяців 2021 року послугами Тернопільської обласної служби зайнятості скористалися 392 військовослужбовці, які брали участь в АТО (ООС), з них 32 мали інвалідність, третина – молодь віком до 35...

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