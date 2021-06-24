Вчора ввечері у Бережанах гасили масштабну пожежу

Горіли складські приміщенння, автогаражі та столярний цех. Пожежа виникла 23 червня о 18.12 в м. Бережани, по вул. Шевченка.
Площа пожежі на момент прибуття рятувальників становила 514м.кв, повідомляють в Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.
Враховуючи масштаби лиха керівник гасіння пожежі відразу викликав допомогу. Декілька годин тривала боротьба з вогнем, три одиниці спецтехніки та 12 чоловік особового складу ліквідували пожежу о 20.38. Вогонь знищив автомобіль ВАЗ 2106, декілька метрів кубічних паркету, автомобільні шини, вікна, двері, покриття будівлі на площі 514 м.кв.
Вогнеборці врятували два суміжні гаражі, один автомобіль, та перший поверх столярного цеху.
Деталі події та причини виникнення пожежі встановить слідство.