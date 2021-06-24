Виїзд на зустрічну: у Тернополі сталась ДТП

Виїзд на смугу зустрічного руху – попередня причина дорожньо-транспортної пригоди у Тернополі.
Аварія трапилася 23 червня близько 18:30 на проспекті Злуки. За попередньою інформацією, водій автомобіля FORD зіткнувся з Toyota Camry, кермувальник якої виїхав із другорядної дороги на головну.
У результаті ДТП до лікарні з травмами доправили водія Toyota. Транспортні засоби вилучили та помістили на арештмайданчик, а у водіїв відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.
Як повідомляють у поліції, триває перевірка.