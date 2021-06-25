На Тернопільщині конфлікт закінчився вбивством

2506DSC 0039Про бійку та сварки у будинку, що в селі на Бережанщині, у поліцію повідомила тернополянка. Жінка заявила, що її брат б'є їхнього спільного знайомого.

Лікарі, які приїхали на місце події, констатували смерть 42-річного потерпілого. Зловмисника на місці злочину не було, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

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За словами начальника відділу поліції №1 (м.Бережани) Артема Колодія, троє тернополян, серед яких – брат із сестрою та їхній знайомий, приїхали у родинний будинок, аби відпочити. Там вони розпивали спиртні напої. Під час розмови "розгорілася" суперечка, яку чоловіки почали вирішували силою. Жінка намагалася припинити конфлікт, але їй це не вдалося. Поки вона викликала поліцію, її брат вбив свого товариша.

"Підозрюваний бив однокласника усім, що потрапляло під руки, навіть сокирою. Після того, як потерпілий перестав подавати ознаки життя, зловмисник втік", - розповів Артем Колодій.

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За кілька годин правоохоронці встановили місцеперебування підозрюваного. Чоловіка затримали. Проводиться слідство.

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