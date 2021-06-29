На Тернопільщині в результаті ДТП перекинулось авто

У селі Ягільниця, що на Чортківщині вчора, 28 червня, близько 8:20 год трапилася ДТП з перекиданням.

Прибувши на місце події, інспектори з'ясували, що 31-річний водій Volkswagen, керуючи транспортним засобом, не вибрав безпечної швидкості руху, не врахував дорожньої обстановки, внаслідок чого наїхав на електроопору, а після авто перекинулось.

На щастя в ДТП ніхто не постраждав, транспортний засіб отримав механічні пошкодження.

На водія патрульні склали протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвели до ДТП) КУпАП та за ч. 1 ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд) КУпАП.

За інформацією патрульної поліції Тернопільської області, загалом, за минулі вихідні, трапилося 11 ДТП без потерпілих.