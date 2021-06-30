Через 15 років до поліції прийшов чоловік, який на смерть збив двох дівчат і втік

Майже 16 років тому у жовтні у селі Петриків Тернопільського району під колесами автомобіля загинули двоє дівчат.

У центрі села автомобіль збив двох подруг 16-ти та 18-ти років і з місця пригоди втік, залишивши дітей посеред дороги.

Обидві дівчини отримали страшні травми.

За деякий час правоохоронці знайшли авто зловмисника, встановили його особу та оголосили в розшук, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

До аварії був причетний 26-річний чоловік, згодом його оголосили в міжнародний розшук. Тернополянину інкримінували ч.3 ст.286 (порушення правил дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України.

29 червня цього року надійшла заява від чоловіка, який зізнався, що 15 років тому в селі Петриків скоїв смертельну аварію та втік. Підозрюваного затримали. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.