Розчавило власним автомобілем чоловіка у Тернополі

швидка лопомога 33323З численними ушкодженнями, переломами та у травматичному шоці до лікарні госпіталізували жителя Тернополя, 1962 року народження. Травми чоловік отримав на власному подвір'ї під час ремонту автомобіля.

На момент нещастя поруч була донька. Вона розповіла, що тато ремонтував автомобіль ГАЗель. В якийсь момент транспортний засіб зірвався і придавив чоловіка.

Його вивільнили з «металевої» пастки сусіди та родичі. На місце нещастя виїжджала екстрена медична допомога, яка доправила потерпілого в реанімаційне відділення. Кілька годин медики боролися за життя тернополянина, але врятувати його не вдалося.

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