Тернополян просять допомогти сім’ї, у якої згорів будинок

Жителів Тернопільщини просять допомогти сім’ї, яка залишилась без даху над головою через пожежу.

27 червня сім'я Лапій із с.Нагірянка Чортківського району втратила свій дім. Вогонь знищив будинок вщент. На щастя, молода сім'я, яка там проживала із трьома дітьми, залишилися неушкодженими. Проте, відновити житло власними коштами вони не зможуть, оскільки, втратили під час пожежі все нажите майно.

Допис з проханням допомогти у чортківській Фейсбук-спільноті виклала кума подружжя, Альона Василевська. Вона прикріпила також відео страшних наслідків займання.

«Дорогі друзі,небайдужі люди прошу вашої допомоги, у наших кумів Лапій Тані і Лапій Юрія сталася пожежа ,троє дітей лишилось без даху над головою,пожежа сталася у с.Нагірянка 27.06.2021р о 00,40 год,причина пожежі займання проводки, допоможіть хто чим може .Нехай біда обходить усіх стороною.Будемо щиро вдячні кожному хто зможе хоть якось допомогти. 4149500145333442 райффайзен банк Лапій Юрій Олексійович тел 06869628392», - йдеться у дописі.