8-річну дівчинку вдарив струмом автомат з іграшками. Дитину доправили до лікарні

Восьмирічну дівчинку у Тернополі біля автомата з іграшками вдарило струмом. Нещасний випадок трапився 5 липня близько 18:30 на зупинці громадського транспорту в центрі міста.

Дитина підійшла до автомата, аби спробувати дістати іграшку. Коли вона торкнулася «кран-машини», її вдарило струмом та відкинуло на асфальт. Дівчинку з термічними опіками доправили до лікарні.

На місці події працювали поліціянти. При попередньому огляді виявили, що в автоматі було розбите скло. Працівники поліції встановили власника «кран-машини», пристрій вилучили і направили на експертизу.