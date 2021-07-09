Судитимуть тернополянина, котрий з мисливської рушниці стріляв по дітях

Слідчі Тернопільщини скерували до суду справу 42-річного зловмисника, котрий з мисливської рушниці стріляв у малолітніх дітей.

Резонансна подія сталася 21 січня цього року в обласному центрі. Тернополянин з мисливської гладкоствольної рушниці з вікна власної квартири прицільно вистрелив у трьох дітей, що каталися на санках біля школи.

Найбільше постраждали 11-річний та 8-річний хлопчики. Ще одна потерпіла – 10-річна дівчинка, повідомляють у відділ комунікації поліції Тернопільської області.

Під час досудового розслідування було встановлено, чоловік стріляв умисно, хоча згодом стверджував, що зробив це випадково. Вогнепальну зброю, з якої було здійснено постріл, придбав та зберігав незаконно.

У результаті злочинних дій зловмисника 11-річний хлопчик зазнав численних вогнепальних дробових сліпих та проникаючих поранень, що на момент заподіяння були небезпечними для життя дитини. У ще одного потерпілого – 8-річного школяра медики діагностували сліпе одиночне поранення м’яких тканин обличчя.

Підозрюваний перебуває у слідчому ізоляторі.

За заподіяння тяжких тілесних ушкоджень зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі, а за збройне хуліганство – до семи років в’язниці.