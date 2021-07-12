63-річний тернополянин п’яний в громадському закладі розмахував пістолетом

Предмет ззовні схожий на пістолет «Zoraki» та набої до нього виявили поліцейські у 63-річного жителя обласного центру.

До поліції надійшло повідомлення від адміністратора одного із громадських закладів про те, що їхній відвідувач поводиться неадекватно та витягнув пістолет.

Виїхавши на місце події, поліцейські вилучили у чоловіка, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, зброю та направили її на експертизу до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Правопорушником виявився 63-річний житель Тернополя. Поліцейські встановлюють звідки у чоловіка зброя і з якою метою він її носив.

Чоловіку загрожує покарання від штрафу до арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.