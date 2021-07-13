На Тернопільщині хочуть облаштувати центр для дітей, які постраждали від насильства

На Тернопільщині планують облаштувати центр «Барнахус» для дітей, які постраждали від насильства, або стали свідками насильства. Наша область стане другою областю, де впровадять пілотний проєкт, повідомляють у пресслужбі ТОДА.

Вчора, 12 липня, під час наради голова Тернопільської облдержадміністрації Володимир Труш спільно з керівниками структурних підрозділів та органів прокуратури обговорили можливості впровадження пілотного проєкту в області.

«Часто діти стають свідками чи жертвами насильства. Для відновлення чи реабілітації їм може знадобитися тривала допомога, перш ніж вони зможуть повернутися до повноцінного життя. Завдання ж такого центру - надати необхідну підтримку дитині. Йдеться, у першу чергу, про психологічну, медичну, соціальну і юридичну підтримку. Разом із тим, спеціалісти центру будуть створювати максимально дружнє та нетравматичне середовище, у якому дитина зможе надати повну інформацію, необхідну для розслідування», - пояснює Володимир Труш.

Центр створюється за моделлю «Барнахус», що в перекладі зі шведської означає «будинок для дитини» - європейський зразок центру щодо роботи з дітьми, які постраждали від насильства.

Проєкт має на меті забезпечити:

- безпечне середовище для дітей і підлітків, що стали потерпілими або свідками злочину;

- необхідні умови зібрані в одному місці для надання медичної, психологічної, правової допомоги, соціального супроводу, забезпечення інших потреб й інтересів дітей;

- атмосферу, з урахуванням вікових та психологічних особливостей, що сприяє зниженню психологічної напруги та захищає дитину від повторної травматизації під час здійснення необхідних дій у межах кримінального процесу, зокрема під час співбесід зі слідчими. Адже психологічний стан дитини часто має вирішальне значення для успішного отримання необхідної інформації від неї.

Додамо, що проєкт «Барнахус» для дітей, які постраждали від насилля, уже впровадили на Вінниччині.