У Чортківському р-ні під колесами вантажівки загинув велосипедист

1407WhatsApp Image 2021 07 14 at 09.43.48На дорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Вигода Чортківського району, 13 липня близько 7:00 сталася смертельна аварія.

За попередньою інформацією, водій автомобіля ISUZU не врахував дорожньої ситуації і збив 48-річного велосипедиста. Останній рухався правим краєм дороги в попутному з вантажівкою напрямку.

Чоловік від отриманих травм помер на місці події. Причини аварії стануть відомі у ході слідства.

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Водій автомобіля попередньо тверезий, але у нього відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Триває слідство відповідно до порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть.

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