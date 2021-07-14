У Чортківському р-ні під колесами вантажівки загинув велосипедист

На дорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Вигода Чортківського району, 13 липня близько 7:00 сталася смертельна аварія.
За попередньою інформацією, водій автомобіля ISUZU не врахував дорожньої ситуації і збив 48-річного велосипедиста. Останній рухався правим краєм дороги в попутному з вантажівкою напрямку.
Чоловік від отриманих травм помер на місці події. Причини аварії стануть відомі у ході слідства.
Водій автомобіля попередньо тверезий, але у нього відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.
Триває слідство відповідно до порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть.