У Чортківському р-ні під колесами вантажівки загинув велосипедист

Суспільство У Тернополі на Протасевича горіла квартира Вчора близько 19.30 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на 3-му поверсі... Більше ...

Суспільство У Тернополі змінять схему руху на кількох перехрестях Нове кільце біля «Західного ринку» У Тернополі на перехресті вулиць Лучаківського та С. Будного (біля... Більше ...

Економіка «Дія.Бізнес» - центр підтримки підприємців відкриють у Тернополі Головне. У рамках національного проєкту з розвитку підприємництва у Тернополі восени відкриють центр... Більше ...

Суспільство Оприлюднено схему руху автомобільного транспорту на вул. Микулинецькій На час ремонту для водіїв розроблена альтернативна схема організації дорожнього руху на вул. Микулинецькій... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині за пів року поліцейські розшукали 90 дітей Правоохоронці реагували оперативно на кожне повідомлення про зникнення дитини. Місцезнаходження 87 з них... Більше ...