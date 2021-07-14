Минулої доби на водоймах Тернопільщини загинуло двоє людей

Відлік життів, забраних водою, продовжено 13 липня. За минулу добу на водоймах Тернопільської області загинули двоє людей.

Близько 16:00 тіло 41-річного чоловіка виявили на сільському ставку у селі Васьківці Кременецького району. На місці події працював експерт. При попередньому огляді тіла слідів насильницької смерті він не виявив.

Летально завершилося купання у Дністрі і для 39-річного мешканця с. Горошова Чортківського району. Його речі на березі річки знайшли перехожі. Пошуками тіла займалися рятувальники-водолази та правоохоронці. Сьогодні о 10:50 водолази виявили в річці тіло загиблого та доправили його на берег.

Звернемо увагу, що з початку 2021 року на водоймах Тернопільської області загинули 14 людей, з них 3 неповнолітніх.