На Тернопільщині затримали заступника комісара районного військкомату на хабарі 1 600 доларів США

Суспільство На жительку Тернопільського району оформили кредит без її відома Жителька Тернопільского району повірила додзвонювачам і як наслідок стала жертвою афери. Жінка розповіла,... Більше ...

Суспільство У Тернополі вночі горіло авто. Поліцейські встановлюють обставини загорання Пожежа автомобіля в дворі однієї із багатоповерхівок по вулиці Київській виникла сьогодні, 15 липня, близько... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині плюс 7 нових випадків COVID-19 Станом на 15 липня у Тернопільській області лабораторно підтверджено 70 103 випадки інфікування COVID-19. На... Більше ...

Суспільство У Тернополі встановлюють сучасне економне LED-освітлення У місті триває другий етап проєкту “Світло без ртуті” Головне. У Тернополі активно впроваджується другий... Більше ...

Суспільство Через прорив трубопроводу на двох тернопільських вулицях немає гарячої води У зв’язку з поривом трубопроводу без гарячої води опинились будинки за адресами вулиця Тролейбусна, 11, 13 та... Більше ...