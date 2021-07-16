Троє людей втопились на водоймах Тернопільщини 15 липня

Відлік життів, забраних водою, продовжено. Цього дня втопились 3-є людей на водоймах Тернопільщини.

Зокрема, о 11:58 год в Збаражі в місцевому ставі, на відстані орієнтовно 2 метра від берега, виявили тіло місцевого жителя, 1970 року народження.

Ймовірна причина смерті – утоплення, -зазначають в обласному управлінні ДСНС. Для вилучення тіла загиблого з води на місце події залучався резервний караул.

Цього ж дня близько 13.40 у селі Кабарівці Зборівської ТГ в місцевому ставі, на відстані орієнтовно 40 метрів від берега, знайшли тіло 48-річного місцевого жителя. Можлива причина смерті – утоплення. Для вилучення тіла загиблого з води на місце події залучали рятувальників.

А о 19:49 у селі Тростянець Саранчуківської ТГ Тернопільського району в місцевому ставі виявлено тіло жителя с. Квіткове даної громади громадянина, 1991 рок народження. Тіло загиблого витягнуто з води місцевим населенням. Причиною смерті називають – утоплення.