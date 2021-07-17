На Тернопільщині два буса зіткнулись лоб в лоб: рятувальники деблокували потерпілих (відео)

На дорозі між с.Кам'янки та с.Романове село Тернопільського району внаслідок лобового зіткнення двох мікроавтобусів в транспортних засобах затиснуло людей, -таке повідомлення надійшло до Служби порятунку «101» 16-го липня о 17:07 год.

За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes-Benz, рухаючись в напрямку Тернополя, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Там він допустив бокове зіткнення з Nissan X-Trail, а після цього врізався в зустрічне авто Opel Vivaro.

На місці події працювали чергові відділення аварійно-рятувальної частини АРЗ СП та 20-ої державної пожежно-рятувальної частини, а також фахівців Оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Тернопільській області.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували двох потерпілих.

В результаті удару водій Opel Vivaro, житель Хмельницької області, 1968 року народження, від отриманих травм загинув на місці події. Його пасажира з травмами та переломами доправили в травматологічне відділення. В неврологічний відділ бригада швидкої госпіталізувала і водійку з позашляховика - мешканку Одеської області. Потрапили до лікарні водій та пасажир з автомобіля Mercedes.

Причину аварії встановлює слідство.