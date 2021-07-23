Щеплення проти COVID-19 у Тернополі: де працюють центри вакцинації та як записатися

Сьогодні, 23 липня, у Центрі масової вакцинації населення, що функціонує на базі КП «Центр дозвілля і молодіжних ініціатив ім. Довженка», на просп. Злуки, 45, проводиться імунізація населення вакциною Moderna.

Для вакцинації необхідно попередньо зареєструватись на сайті КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» https://www.medical.te.ua/ та отримати свою дозу вакцини.

На вихідних, 24-25 липня, на базі Центру масової вакцинації імунізація населення буде проводитись виключно вакциною Pfizer-BioNTech для громадян, які упродовж тижня попередньо записались у електронну чергу на сайті https://www.medical.te.ua/.

У суботу та неділю триватиме імунізація населення вакциною Moderna за адресою вул. Коцюбинського, 3 (спорткомплекс Тернопільського національного медичного університету) з 9:00 – 16:00 год. Запис на вакцинацію – на сайті https://www.medical.te.ua/.

Звертаємо увагу, на базі комунального підприємства «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр», що на вул. Руська, 47 проводиться імунізація усіх охочих громадян вакциною CoronaVaс у будні дні з 9:00 – 16:00 год.

Пункт вакцинації на вул. Шпитальна, 4 проводить ревакцинацію вакциною AstraZeneca у будні дні з 9:00 – 16:00 год. Також на базі пункту проводиться вакцинація і ревакцинація вакциною CoronaVaс у будні дні 9:00 – 16:00 год.