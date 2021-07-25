У Тернополі змінювати зовнішній фасадів будівель можна лише після погодження управління архітектури

З метою впорядкування опорядження фасадів об’єктів архітектури, забезпечення художньої цілісності фасадів архітектурних будівель та недопущення клаптикового пофарбування фасадів на території Тернополя на черговій сесії міської ради депутати внесли зміни до Правил благоустрою.

Рішенням сесії, зокрема, передбачено, що власники і користувачі об’єктів архітектури зобов’язані утримувати в належному стані фасади будівель і споруд, не допускати фарбування монументів, пам’ятників, скульптурних зображень без погодження з управлінням містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської МР.

Проведення робіт щодо опорядження фасадів (в тому числі балконів, декоративних елементів) будівлі, будинку, споруди виконувати можна буде після отримання зареєстрованого в управлінні містобудування, архітектури та кадастру Тернопільської міської ради Повідомлення про опорядження фасадів. Якщо відповідні роботи проводитимуться без дозволу, то це є порушенням правил благоустрою територій населених пунктів, за яке згідно з статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено адміністративну відповідальність.