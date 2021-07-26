Оновлений Центр медичної реабілітації приймає маленьких тернополян

На базі КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» працює Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги». Минулого року там провели ремонтні роботи, придбали нове сучасне обладнання, розширили штат спеціалістів.

Фахівці Центру надають послуги з медичної реабілітаційної допомоги та паліативної допомоги за спеціальностями: фізична та реабілітаційна медицина, дитяча неврологія, дитяча ортопедія, фізіотерапія, педіатрія, лікувальна фізкультура, спелеотерапія, паліативна допомога дітям, катамнестичне спостереження, постковідна реабілітація діток.

Мультидисциплінарна команда спеціалістів у Центрі проведе огляд дитини, проконсультує і, залежно від стану дитини, підбере необхідну фізіотерапевтичну методику профілактики чи лікування захворювання.

Звертатися можна за адресами: вул. Федьковича, 16 та вул. Клінічна, 1А, або за тел.: 067 3610225, 095 5011569.