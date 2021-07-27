П'яний водій намагався дати хабара бучацьким патрульним

Житель сусідньої області, який хотів уникнути покарання за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, тепер відповідатиме ще й за надання неправомірної вигоди службовій особі.

У службовому авто патрульної поліції міста Бучача 37-річний житель Вінницької області залишив тисячу гривень, аби патрульні не складали щодо нього протокол за порушення статті 130 КУпАП (керування транспортним засобом особою в стані алкогольного сп’яніння). Факт надання неправомірної вигоди задокументувала слідчо-оперативна група.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 369 Кримінального кодексу. За вчинене вінничанину загрожує до чотирьох років позбавлення волі.