Сьогодні вночі на дорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече сталася смертельна аварія

2907WhatsApp Image 2021 07 29 at 08.16.2129 липня близько другої ночі слідчо-оперативна група виїжджала на дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими.

На автодорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, неподалік села Ліски Збаразької територіальної громади, водій автомобіля Honda Legend на повороті не впорався з керуванням, допустив виїзд на узбіччя та врізався в тросову огорожу, повідомляють у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

Після цього іномарку відкинуло на протилежне узбіччя, де також зіткнувся з дорожнім стовпчиком. В результаті удару водій, житель Тернополя 1984 року народження, загинув на місці події.

Правоохоронці встановлюють причини автопригоди, а також з'ясовують чи не був потерпілий на момент ДТП в стані алкогольного сп'яніння.

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Проводиться слідство.

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