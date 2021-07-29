На Тернопільщині за день втопились двоє людей: 50-річний чоловік і 16-річний юнак

Два нещасних випадки на водоймах Тернопільщини сталися 28 липня.

Близько 13:20 житель села Струсів у Сереті виявив тіло односельчанина. П'ятдесятирічний чоловік пішов купатися і втопився. При огляді тіла судово-медичний експерт слідів насильницької смерті не виявив.

Нещастя трапилося і в багатодітній родині на Теребовлянщині. Вода забрала життя 16-річного юнака.

За інформацією слідчо-оперативної групи, потерпілий того дня прийшов на роботу до батьків. Чекав їх на ставку. В кінці робочого дня, о 17:00, батько намагався додзвонитися до сина, але той на дзвінки не відповідав. Він разом з співробітниками пішов шукати юнака, але марно.

Близько 18.00 один з робітників на березі штучного ставка, що знаходиться на території приватного підприємства, побачив одяг дитини, а у водоймі тіло неповнолітнього. Реанімувати хлопця не змогли.

Бригада екстреної меддопомоги, яка прибула на місце нещастя, констатувала лише смерть дитини.