На Тернопільщині у річці ледь не втопилися двоє чоловіків

рятували вода28 липня близько 17:30 до рятувальників від поліції надійшло повідомлення, що в м. Бучач на вул. Л.Українки в р. Стрипа впало двоє чоловіків, які перебували у стані сильного алкогольного сп’яніння та не в змозі самостійно вибратись із води.

На місце події направили черговий караул 9-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону, повідомляють в обласному УправлінніДСНС. По прибутті до місця події особовим складом пожежно-рятувального підрозділу обох потерпілих було врятовано. Рятувальники, за допомогою рятувальної мотузки витягли їх на берег та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Врятовані – громадяни 1967 та 1958 років народження, жителі с.Підлісся Бучацької ТГ та м. Бучач Чортківського району.

Лікарі, які оглянули чоловіків встановили, що їхньому життю та здоров’ю нічого не загрожує.

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