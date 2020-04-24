Про коронавірус в Тернополі та області. Статистика захворюваності від головного епідеміолога Володимира Паничева

Сьогодні, 24 квітня, у Тернополі відбулося чергове засідання міського штабу для боротьби з коронавірусом.Під час засідання головний епідеміолог Володимир Паничев надав статистику захворюваності на COVID-19 в місті та області.

Станом на 24 квітня на Тернопільщині за період спостереження зареєстровано 985 підозр, за попередню добру їхня кількість зросла на 56 випадків. Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в області 532, серед яких 33- це нові випадки, підтверджені за останню добу.

«Серед захворілих 499 випадків – серед дорослих, 33 випадки – діти. Інтенсивний показник складає 51 випадок на 100 тис. населення. Зростання продовжується. Серед позитивного є відсутність летальних випадків, - зазначає Володимир Паничев. – Водночас, негативною є тенденція щодо зростання кількості осіб, що захворіли. Так, минулого тижня ми мали період відносною стабілізації – це 20 – 25 лабораторно підтверджених випадків, сьогодні ця цифра сягає більше 30 випадків за добу».

Серед причин зростання захворюваності Володимир Паничев називає невиправдану активність населення в час Великодніх свят. Є наявний ризик того, що в середині наступного місяці знову буде підйом захворюваності.

Щодо вікової структури, збільшилася частка хворих віком від 65 років, зараз вона складає 13,5%, а серед дитячого населення- 2,7%.

Начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Василь Даньчак проінформував про ситуацію з COVID-19 у медичних закладах міста.

«У Тернопільській міській лікарні швидкої допомоги перебуває 19 пацієнтів з лабораторно підтвердженим COVID-19; отримано 6 підозр; 4 пацієнтів готуються на виписки, серед яких двоє жителів Тернополя. Загалом одужало 5 мешканців міста, - розповідає Василь Даньчак. – У Тернопільську міську дитячу лікарню 23 квітня поступило 2 підозри. Проводяться дослідження біоматеріалу. У Тернопільській міській лікарні № 3, яка визначена місцем обсервації, зараз перебуває 20 осіб».

Жителів Тернопільщини закликають дотримуватися усіх введених обмежувальних заходів та не піддавати зайвий раз ризику своє життя і здоров’я.