Вночі на Дружбі у Тернополі сталася аварія

У Тернополі на Дружбі сьогодні, 26 квітня, близько 2 години ночі сталася дорожньо-транспортна пригода.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, працівники якої встановили, що водій Volkswagen Touareg рухаючись по вул. Гетьмана Мазепи, за попередньою інформацією, перевищив швидкість й не впорався з керуванням.

В результаті автомобіль перекинувся, а потім ще й зіткнувся з металевими конструкціями білборда та бетонною електроопорою.

На момент ДТП в салоні перебувало двоє осіб. Водія з травмами госпіталізували в медзаклад, пасажир, на щастя, не постраждав.