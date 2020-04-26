Батько 4-х дітей, який нещодавно повернувся з-за кордону, покінчив життя самогубством

Житель Тернополя, який нещодавно повернувся з-за кордону, покінчив життя самогубством.

Про це повідомляють у міському штабі для боротьби з коронавірусом.

14 квітня тернополянин повернувся з Польщі. Протягом двох років він майже весь час жив за кордоном.

20 квітня потрапив на обсервацію у міську лікарню №3. Симптомів коронавірусу у чоловіка не було, тричі на день він вимірював температуру тіла, не скаржився на самопочуття.

Чоловіку 39 років, одружений, виховував 4 дітей. Йому ніхто не приносив у лікарню передач. Чоловік тричі на день отримував лікарняне харчування. У палаті, в якій він жив сам, був індивідуальний санвузол і балкон.

Ввечері, 24 квітня, чоловік зачинився у палаті. На вечірньому обході медики не змогли відчинити двері, тому викликали поліцію. У палаті виявили людину без ознак життя. Він покінчив життя самогубством.