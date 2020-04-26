У Тернопільській обласній лікарні помер Отець Євген Заплетнюк

Протоірей Євген Заплетнюк потрапив до Тернопільської обласної лікарні з повторним інсультом та знаходився декілька днів в реанімації у важкому стані. Сьогодні, 26 квітня, Отець Євген помер.

Про смерть Євгена Заплетнюка підтвердили на офіційному сайті Тернопільської єпархії Православної церкви України:

«З глибоким сумом сповіщаємо про те, що 26 квітня 2020 року спочив у Господі клірик Тернопільської єпархії протоієрей Євген Заплетнюк. Ключар кафедрального собору святих рівноапостольних Костянтина та Єлени м. Тернополя упокоївся на 42-му році життя. Отець Євген помер, не виходячи з коми, у реанімації Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні, де перебував з 22 квітня після важкого інсульту».

Панахида за отцем Євгеном відбудеться у неділю, 26 квітня, в каплиці кафедрального собору Костянтина і Єлени. Початок о 18:00.

У понеділок, 27 квітня, о 9:00 – заупокійна Літургія та похорон.