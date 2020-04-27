Дві автопригоди трапилося на дорогах Тернополя 25 квітня

Дві автопригоди трапилося на дорогах Тернополя у суботу, 25 квітня.

У суботу в обласному центрі під колесами автомобіля Ford Transit опинився пішохід. Водій іномарки на одному з перехресть збив 64-річного чоловіка, який переходив проїжджу частину дороги за межами пішохідного переходу.

В результаті удару потерпілого госпіталізували до лікарні з політравмою, закритою черепно-мозковою травмою, струсом, рваною раною голови та ушкодженнями шийного відділу хребта. У водія відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю.

Того ж дня в Тернополі трапилася ще одна ДТП з потерпілими. Водій автомобіля Skoda Octavia, рухаючись вулицею Об'їзною, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з іномаркою Volkswagen Sharan.

Після цього авто Skoda за інерцією відлетіло на узбіччя дороги і врізалася в каток.