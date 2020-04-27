З обсервації у Тернополі втік 36-річний чоловік

36-річний житель Бучача самовільно покинув місце обсервації. Чоловік 14 квітня перетнув кордон, повертаючись з Угорщини.
Його доправили на обсервацію в міську лікарню №3. Там бучаччанин мав пробути до 28 квітня включно.
Проте, сьогодні під час ранкового обходу, близько 10:00, медики чоловіка не виявили. Він самовільно залишив лікарню.
За дане порушення передбачена адміністративна відповідальність за статтею 44-3 КУпАП.
Нагадаємо, що на сьогодні на обсервації в обласному центрі знаходиться 20 осіб.