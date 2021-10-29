Суспільство На Тернопільщині кілька годин гасили пожежу на недіючій фермі У селі Бурканів Золотниківської територіальної громади горіло приміщення недіючої ферми на площі 1500... Більше ...

Суспільство У Тернополі обмежать час перевезення пенсіонерів у громадському транспорті З 2 листопада у Тернополі увійдуть в дію обмеження для пенсіонерів на проїзд у міському громадському... Більше ...

Суспільство У Тернополі з наступного понеділка посилять карантинні обмеження У зв'язку із збільшенням кількості лабораторно підтверджених випадків COVID-19 на Тернопільщині та зростанням... Більше ...

Культура Репертуар на листопад у Тернопільському драматичному театрі У Тернопільському академічному обласному театрі запрошують краян провести тепло і затишно осінні вечори. В... Більше ...

Суспільство Де на Тернопільщині безоплатно лікують інсульт: список лікарень Лікування інсульту в Україні є повністю безоплатне, адже входить у Програму медичних гарантій та є... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині п'яний мотоцикліст врізався в іномарку 27 жовтня близько першої ночі в Хоросткові сталася аварія, мотоцикліст врізався в автомобіль. З відкритою... Більше ...

Суспільство На Тернопільщині молодик з-під кафе викрав мотоцикл Жителька села Бриків Шумської громади повідомила на лінію 102 про те, що її мотоцикл зник. Зі слів заявниці,... Більше ...