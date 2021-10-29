На Тернопільщині кілька годин гасили пожежу на недіючій фермі

У селі Бурканів Золотниківської територіальної громади горіло приміщення недіючої ферми на площі 1500 м.кв.
Повідомлення про пожежу рятувальники отримали 28 жовтня о 18:28.
Першими до місця події прибула місцева пожежна команда с. Золотники та черговий караул 12 ДПРЧ 1 ДПРЗ Головного управління.
Додатково на місце пожежі направили рятувальне відділення 14 ДПРЧ 2 ДПРЗ Головного управління. О 19:52 пожежу локалізували та о 22:15 ліквідували.
Загалом було залучено 3 одиниці техніки та 11 рятувальників, які врятували дану будівлі та дві суміжні.