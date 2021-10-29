На Тернопільщині кілька годин гасили пожежу на недіючій фермі

IMG 5327У селі Бурканів Золотниківської територіальної громади горіло приміщення недіючої ферми на площі 1500 м.кв.

Повідомлення про пожежу рятувальники отримали 28 жовтня о 18:28.

Першими до місця події прибула місцева пожежна команда с. Золотники та черговий караул 12 ДПРЧ 1 ДПРЗ Головного управління.

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Додатково на місце пожежі направили рятувальне відділення 14 ДПРЧ 2 ДПРЗ Головного управління. О 19:52 пожежу локалізували та о 22:15 ліквідували.

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Загалом було залучено 3 одиниці техніки та 11 рятувальників, які врятували дану будівлі та дві суміжні.

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