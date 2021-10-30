На Тернопільщині лікарю повідомлено про підозру за фактом неналежного виконання професійних обов'язків, унаслідок чого померло немовля

Лікаря-акушера, через якого померло немовля, підозрюють у професійній недбалості.

Нагадаємо, у квітні 2018 року в одній із тернопільських лікарень померло немовля. Батьки хлопчика звинувачували у смерті дитини медиків, які, за їх переконаннями, надавали неналежну допомогу під час пологів, - зазначають у пресслужбі Тернопільської обласної прокуратури.

Для з’ясування усіх обставин смерті немовляти слідчими та прокурорами допитано медичних працівників, вилучено та вивчено меддокументацію, отримано висновки ряду експертиз й достовірно встановлено, що лікар-акушер, приймаючи пологи у жительки області, недооцінив усі ризики вагітності й пологів, запізно ухвалив рішення про оперативне втручання. Внаслідок таких непрофесійних дій медика під час пологів завдано непоправної шкоди здоров’ю дитини й через декілька днів після народження вона померла у лікарні.

Лікарю медзакладу, який неналежно виконував свої професійні обов’язки й через неправильно встановлений ним діагноз та дії при пологах спричинено непоправну шкоду життю і здоров’ю немовляти, повідомлено про підозру

Триває слідство.