«McDonald's» у Тернополі закрили, а от «Епіцентр» працюватиме й надалі

27 квітня на засіданні Тернопільського оперативного штабу для боротьби з коронавірусом вирішили перевірити роботу закладу швидкого харчування «McDonald’s» та будівельного гіпермаркету «Епіцентр» щодо дотримання останніми карантинних вимог та виконання вимог Постанови Кабінету Міністрів №211 від 11.03.2020 року.

За результатами перевірок, «McDonald’s» з 28 квітня тимчасово призупинив свою діяльність, а на представника Національної мережі торгових центрів «Епіцентр» у Тернополі склали адміністративний протокол за ст. 44.3 «Порушення правил щодо карантину людей». Працівники гіпермаркету «Епіцентр» надалі повинні торгувати лише товарами першої необхідності.

Перевірку проводив міський відділ поліції спільно з представниками управління муніципальної інспекції.