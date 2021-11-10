Жінку, яка знаходилася від жовтня в розшуку, знайшли мертвою у Тернопільському ставі

Зниклу два тижні тому тернополянку знайшли мертвою у Тернопільському ставі.

Тривожне повідомлення надійшло на лінію «102» 9 листопада. Житель обласного центру повідомив, що виявив тіло особи в місцевому ставі.

Працівники Тернопільського районного управління поліції, які виїжджали на місце події встановили особу потопельниці. Нею виявилася жителька міста 1966 року народження, яка від 28 жовтня знаходилася в розшуку.

Під час огляду трупа слідів насильницької смерті не виявлено. Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.

Триває слідство.