В Тернопільскій області вже понад 700 хворих на COVID-19

В Тернопільскій області станом на ранок 29 квітня у 708 осіб діагностовано COVID-19, з них 667 - це дорослі, 41 – діти.

Від початку пандемії зафіксовано 12 летальних випадків. Видужало 76 осіб.

За інформацією Тернопільського обласного лабораторного центру, за останню добу в 44 мешканців підтвердили наявність вірусу.

Кількість хворих по районах:

🔷177– жителі Монастириського району

🔷158– жителі Кременецького району

🔷69 – жителі Шумського району

🔷62 – жителі Бучацького району

🔷53 – жителі міста Тернополя

🔷47 – жителі Чортківського району

🔷41 – жителі Заліщицького району

🔷24 – жителі Козівського району

🔷18– жителі Лановецького району

🔷12– жителі Борщівського району

🔷10 – жителі Теребовлянського району

🔷10– жителі Збаразького району

🔷9 – жителі Гусятинського району

🔷7 – жителі Тернопільського району

🔷5 – жителі Підгаєцького району

🔷2 – жителі Бережанського району

🔷2 – жителі Зборівського району

🔷2 – жителі Підволочиського району

В Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 456 нових випадків.