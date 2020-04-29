В Тернопільскій області вже понад 700 хворих на COVID-19

В Тернопільскій області станом на ранок 29 квітня у 708 осіб діагностовано COVID-19, з них 667 - це дорослі, 41 – діти.
Від початку пандемії зафіксовано 12 летальних випадків. Видужало 76 осіб.
За інформацією Тернопільського обласного лабораторного центру, за останню добу в 44 мешканців підтвердили наявність вірусу.
Кількість хворих по районах:
🔷177– жителі Монастириського району
🔷158– жителі Кременецького району
🔷69 – жителі Шумського району
🔷62 – жителі Бучацького району
🔷53 – жителі міста Тернополя
🔷47 – жителі Чортківського району
🔷41 – жителі Заліщицького району
🔷24 – жителі Козівського району
🔷18– жителі Лановецького району
🔷12– жителі Борщівського району
🔷10 – жителі Теребовлянського району
🔷10– жителі Збаразького району
🔷9 – жителі Гусятинського району
🔷7 – жителі Тернопільського району
🔷5 – жителі Підгаєцького району
🔷2 – жителі Бережанського району
🔷2 – жителі Зборівського району
🔷2 – жителі Підволочиського району
В Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 456 нових випадків.