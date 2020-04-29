За порушення умов самоізоляції тернополянину «світить» штраф або тюрма

67-річний житель Тернополя, у котрого діагностували коронавірус, двічі порушив умови самоізоляції.

Тернополянин захворів на COVID-19 ще 15 квітня. Чоловік перебував на лікуванні вдома. Проте не дотримувався карантинних правил, порушував умови самоізоляції та виходив на вулицю.

Співробітники поліції опитали сусідів, які підтвердили, що чоловік виходив з дому. Даний факт також зафіксували камери відеоспостереження.

Щодо тернополянина поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 - порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Розглядається питання про госпіталізацію чоловіка.

Санкція статті, яку інкримінують порушнику, передбачає штраф від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.