За добу на Тернопільщині підтверджено 71 випадок зараження коронавірусом та зафіксовано ще 2 смерті

Станом на 30 квітня в Тернопільській області за результатами досліджень у 779 випадках діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений, з них 733 випадки - дорослі, 46 випадків – діти. Видужало 78 осіб .

В області зафіксовано ще дві смерті від коронавірусу. Загалом 14 летальних випадків.

Згідно з даними обласного лабораторного центру , за попередню добу проведено 453 дослідження, підтверджено вперше 71 випадок зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (5 осіб).

Заліщицький район (1 особа):

м. Заліщики – 1

Бережанський район (1 особа):

м. Бережани – 1

Гусятинський район (2 особи):

смт. Гусятин – 1

с. Тудорів – 1

Збаразький район (2 особи):

м. Збараж – 1

смт. Вишнівець – 1

Лановецький район (1 особа):

с. Молотків – 1

Зборівський район (1 особа):

с. Заруддя – 1

Кременецький район (35 осіб):

м. Кременець – 5

м. Почаїв – 16

с. Башуки – 2

с. Града – 9

с. Кімната – 1

с. Ридомиль – 1

с. Старий Почаїв – 1

Тернопільський район (2 особи):

с. Великі Гаї – 1

с. Острів – 1

Шумський район (21 особа):

м. Шумськ – 4

с. Потуторів – 11

с. Бриків – 1

с. Людвище – 1

с. Сураж – 1

с. Ходаки – 1

с. Обич – 2

В Україні 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 540 нових випадків.