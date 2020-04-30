За добу на Тернопільщині підтверджено 71 випадок зараження коронавірусом та зафіксовано ще 2 смерті

Станом на 30 квітня в Тернопільській області за результатами досліджень у 779 випадках діагноз COVID-19 лабораторно підтверджений, з них 733 випадки - дорослі, 46 випадків – діти. Видужало 78 осіб .
В області зафіксовано ще дві смерті від коронавірусу. Загалом 14 летальних випадків.
Згідно з даними обласного лабораторного центру , за попередню добу проведено 453 дослідження, підтверджено вперше 71 випадок зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (5 осіб).
Заліщицький район (1 особа):
- м. Заліщики – 1
Бережанський район (1 особа):
- м. Бережани – 1
Гусятинський район (2 особи):
- смт. Гусятин – 1
- с. Тудорів – 1
Збаразький район (2 особи):
- м. Збараж – 1
- смт. Вишнівець – 1
Лановецький район (1 особа):
- с. Молотків – 1
Зборівський район (1 особа):
- с. Заруддя – 1
Кременецький район (35 осіб):
- м. Кременець – 5
- м. Почаїв – 16
- с. Башуки – 2
- с. Града – 9
- с. Кімната – 1
- с. Ридомиль – 1
- с. Старий Почаїв – 1
Тернопільський район (2 особи):
- с. Великі Гаї – 1
- с. Острів – 1
Шумський район (21 особа):
- м. Шумськ – 4
- с. Потуторів – 11
- с. Бриків – 1
- с. Людвище – 1
- с. Сураж – 1
- с. Ходаки – 1
- с. Обич – 2
В Україні 10406 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 261 летальний, 1238 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 540 нових випадків.