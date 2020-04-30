На Тернопільщині затримали чиновника, який вимагав хабар за вирішення земельних питань

Жителям Тернопільщини у травні підвищать пенсію У травні 8,4 млн пенсіонерів будуть проіндексовані на 11% розміри пенсій. Також до 2100 грн підвищено мінімальний розмір пенсії особам, страховий стаж яких становить 30 років у жінок та 35 років у...

У період карантину роботодавцям Тернополя потрібні медичної сестри, продавці та працівники поштового зв'язку Протягом січня-березня 2020 року Тернопільський міськрайонний центр зайнятості отримав від 837 суб’єктів підприємницької діяльності інформацію про наявність 3313 вільних робочих місця та вакантних...

На Тернопільщині близько 100 тисяч домогосподарств отримали субсидії На Тернопільщині станом на 1 квітня субсидії на житлово-комунальні послуги отримали 99 031 домогосподарств на суму 334,3 млн. гривень. Про це поінформував директор департаменту соціального захисту...

У Тернополі ліквідували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну Наркотичні речовини у твердих, рідких, кристалічних та порошкоподібних формах, спецобладнання для виготовлення синтетичних наркотиків, ваги, засоби для фасування, гроші, довідники з адресами та два...