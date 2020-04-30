На Тернопільщині затримали чиновника, який вимагав хабар за вирішення земельних питань

1DSC02829На отриманні хабара оперативники Головного управління Нацполіції в Тернопільській області спільно з співробітниками Служби Безпеки України під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали чиновника.

Керівник одного із відділів обласного управління Держгеокадастру отримав гроші за сприяння у затвердженні проєкту землеустрою для відведення ділянки під будівництво житлового будинку.

За попередньою інформацією, посадовець мав домовитися з органами місцевого самоврядування щодо зміни цільового призначення ділянки. Гроші місцевий мешканець передавав чиновнику у автомобілі, припаркованому біля приміщення Головного управління Держгеокадастру.

Зловмисника затримали правоохоронці «на гарячому».

Вирішується питання щодо оголошення посадовцю підозри у вчиненні злочину та обрання йому міри запобіжного заходу. Триває слідство.

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